КХЛ назвала лучших игроков седьмой недели регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков седьмой недели чемпионата.

Лучшим вратарем стал голкипер «Барыса» Йони Ортио, одержавший победы в трех гостевых матчах недели (в том числе одном — на ноль). По его воротам нанесено 76 бросков (в среднем за игру 25,3), из которых вратарь отразил 94,74%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,32. Отрезок без пропущенных шайб Ортио — 96 минут 15 секунд.

Лучшим защитником признан Лоуренс Пилут («Трактор»), одержавший вместе с командой победы в трех матчах недели (в том числе, двух гостевых) и отметившийся двумя результативными передачами. Защитник челябинского клуба не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3).

Лучшим нападающим признан Андрей Чибисов («Металлург» Магнитогорск), одержавший вместе с командой победы в двух из трех матчей недели и набравший в них 5 (2+3) очков (лучший результат). На счету нападающего клуба из Магнитогорска ассистентский дубль в игре против «Нефтехимика».

Лучшим новичком признан вратарь Амир Мифтахов («Ак Барс»), одержавший вместе с командой победу «на ноль» в матче против «Амура», ставшую для 20-летнего голкипера казанского клуба первой в КХЛ. Во втором матче, против «Барыса», Мифтахов пропустил единственную шайбу в овертайме. По его воротам нанесено 48 бросков (в среднем за игру 24), из которых вратарь отразил 97,92% (лучший результат недели). Коэффициент надежности составил 0,50, отрезок без пропущенных шайб — 121 минуту 97 секунд (оба результата также лучшие по итогам недели).