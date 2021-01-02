КХЛ назвала имена лучших хоккеистов декабря
Пресс-служба КХЛ опубликовала список лучших хоккеистов лиги по итогам декабря.
Лучшим вратарем признан Александр Еременко («Динамо» Москва). На его счету шесть побед в шести матчах, две из них — «на ноль». По воротам Еременко было нанесено 184 броска, из которых вратарь отразил 96,7 процента. Среднее количество пропущенных шайб вратарем за месяц — 0,99.
Лучший защитник месяца — Степан Фальковский («Динамо» Минск). На его счету 6 (3+3) очков при показателе полезности «+6». Хоккеист выиграл 4 матча из 9 в декабре.
Лучший нападающий декабря — Стефан Да Коста («Ак Барс»), набравший 16 (8+8) очков в 9 матчах месяца при показателе полезности «+2». Казанская команда выиграла 8 матчей из 9 в декабре.
Лучшим новичком месяца признан нападающий Иван Чехович («Торпедо»), набравший 10 (6+4) очков при показателе полезности «+7». 21-летний хоккеист стал новичком месяца в КХЛ во второй раз подряд.
Александр Ерёменко (@dynamo_ru), Степан Фальковский (@hcdinamoby), Стефан Да Коста (@hcakbars) и Иван Чехович (@torpedonn) признаны лучшими игроками декабря! pic.twitter.com/vM0tWMFNi6— КХЛ (@khl) January 2, 2021
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