КХЛ исправила технический сбой в работе сайта
18:42
В пятницу в работе официального сайта КХЛ произошел сбой. В профайлах хоккеистов стали отображаться даты их смерти.
«В межсезонье продолжаются работы по модернизации официального сайта Континентальной хоккейной лиги. Мы приносим извинения за технический сбой на сайте khl.ru из-за которого в профайлах игроков отобразилась недостоверная информация.
В настоящее время доступ к сайту восстановлен в полном объеме", — говорится в сообщении на сайте лиги.
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