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КХЛ исправила технический сбой в работе сайта

18:42

В пятницу в работе официального сайта КХЛ произошел сбой. В профайлах хоккеистов стали отображаться даты их смерти.

«В межсезонье продолжаются работы по модернизации официального сайта Континентальной хоккейной лиги. Мы приносим извинения за технический сбой на сайте khl.ru из-за которого в профайлах игроков отобразилась недостоверная информация.

В настоящее время доступ к сайту восстановлен в полном объеме", — говорится в сообщении на сайте лиги.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/07/31/471129.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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