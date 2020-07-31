КХЛ исправила технический сбой в работе сайта

В пятницу в работе официального сайта КХЛ произошел сбой. В профайлах хоккеистов стали отображаться даты их смерти.

«В межсезонье продолжаются работы по модернизации официального сайта Континентальной хоккейной лиги. Мы приносим извинения за технический сбой на сайте khl.ru из-за которого в профайлах игроков отобразилась недостоверная информация.

В настоящее время доступ к сайту восстановлен в полном объеме", — говорится в сообщении на сайте лиги.