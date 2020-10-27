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Кетов и Емелин дисквалифицированы на один матч

12:10
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КХЛ на официальном сайте сообщил о дисквалификации Евгения Кетова и Алексея Емелина по итогам матча регулярного чемпионата между СКА и «Авангардом» (5:2).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Евгения Кетова по п.1.2.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Авангарда» Алексея Емелина по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу", — говорится на сайте лиги.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/10/27/475078.html

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