Кетов и Емелин дисквалифицированы на один матч

КХЛ на официальном сайте сообщил о дисквалификации Евгения Кетова и Алексея Емелина по итогам матча регулярного чемпионата между СКА и «Авангардом» (5:2).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Евгения Кетова по п.1.2.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Авангарда» Алексея Емелина по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу", — говорится на сайте лиги.