Каюмов после победы над «Спартаком»: «Нужно больше времени, чтобы включиться в игру»
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, ставший автором второй шайбы в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:2), рассказал, в чем команде нужно прибавлять в этом сезоне.
— Расскажите про гол. Увидели изначально щель между щитков или можно списать на удачу?
— Начал смотреть, на кого можно отдать пас, потом решил взять все на себя. Планировал резко бросить в ноги вратарю между щитков, но шайба осталась и решил добить.
— В предсезонном турнире получили травму. Сентябрь уже позади. Как оцениваете свое физическое состояние на данный момент?
— Отлично, хорошо поработал летом и в команде, и индивидуально. Чувствую себя хорошо.
— Что была за травма?
— Небольшой вывих.
— Тяжело провели первый период, во втором навязали борьбу и в третьем уже поставили точку. Что с первым периодом не выходит?
— Нам нужно больше времени, чтобы вкатываться, включиться в игру. Я считаю, с этим нужно бороться, мы должны начинать активнее. Я думаю, в следующую игру выйдем и сделаем как нужно.
«Локомотив» возглавил таблицу Западной конференции с 20 очками в 13 матчах. «Спартак» идет на пятой строчке с 16 очками в 14 играх.
(Анна Бирюкова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|9
|5
|21
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Ак Барс
|12
|8
|4
|17
|4
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|14
|7
|7
|16
|7
|Авангард
|11
|6
|5
|13
|8
|Сал. Юлаев
|12
|6
|6
|12
|9
|Амур
|12
|4
|8
|11
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|8
|СКА
|12
|6
|6
|12
|9
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|10
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|11
|Витязь
|13
|2
|11
|5
|2.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|8 : 3
|2.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|2 : 1 ОТ
|2.10
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|3 : 2
|2.10
|19:10
|
Динамо Мн – Барыс
|3 : 0
|2.10
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|9 : 1
|2.10
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|2 : 4
|2.10
|19:30
|
Сочи – СКА
|5 : 4
|2.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо М
|2 : 3