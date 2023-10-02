Каюмов после победы над «Спартаком»: «Нужно больше времени, чтобы включиться в игру»

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, ставший автором второй шайбы в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:2), рассказал, в чем команде нужно прибавлять в этом сезоне.

— Расскажите про гол. Увидели изначально щель между щитков или можно списать на удачу?

— Начал смотреть, на кого можно отдать пас, потом решил взять все на себя. Планировал резко бросить в ноги вратарю между щитков, но шайба осталась и решил добить.

— В предсезонном турнире получили травму. Сентябрь уже позади. Как оцениваете свое физическое состояние на данный момент?

— Отлично, хорошо поработал летом и в команде, и индивидуально. Чувствую себя хорошо.

— Что была за травма?

— Небольшой вывих.

— Тяжело провели первый период, во втором навязали борьбу и в третьем уже поставили точку. Что с первым периодом не выходит?

— Нам нужно больше времени, чтобы вкатываться, включиться в игру. Я считаю, с этим нужно бороться, мы должны начинать активнее. Я думаю, в следующую игру выйдем и сделаем как нужно.

«Локомотив» возглавил таблицу Западной конференции с 20 очками в 13 матчах. «Спартак» идет на пятой строчке с 16 очками в 14 играх.

(Анна Бирюкова)