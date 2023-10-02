Джоуи Кин: «Нельзя выиграть матч, если провел хорошо только 20 минут из 60»

Защитник «Спартака» Джоуи Кин, забросивший свою первую шайбу в сезоне в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:4), рассказал о том, как себя чувствует в обновленной команде и прокомментировал причину неудачи в сегодняшнем матче.

— Вы уже успели провести два матча за «Спартак», но сегодня забили первый гол в сезоне. Расскажите про него.

— Получил отличный пас от Павла Порядина, мне оставалось лишь открыться, чтобы бросить по воротам.

— Вы сыграли прошлый сезон за «Спартак», совсем недавно переподписали контракт. В составе много новых ребят, которые уже вышли в лидеры. Как себя чувствуете в новой версии «Спартака»?

— В этом году собралась отличная команда, хорошие ребята. Пару последних игр мы немного притормозили, но я уверен, что мы с этим справимся.

— Что на ваш взгляд сегодня не получилось?

— Мы просто играли не все 60 минут, как надо. Нельзя выиграть матч, если провел хорошо только 20 минут из 60.

«Локомотив» возглавил таблицу Западной конференции с 20 очками в 13 матчах. «Спартак» идет на пятой строчке с 16 очками в 14 играх.

(Анна Бирюкова)