Джоуи Кин: «Нельзя выиграть матч, если провел хорошо только 20 минут из 60»
Защитник «Спартака» Джоуи Кин, забросивший свою первую шайбу в сезоне в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:4), рассказал о том, как себя чувствует в обновленной команде и прокомментировал причину неудачи в сегодняшнем матче.
— Вы уже успели провести два матча за «Спартак», но сегодня забили первый гол в сезоне. Расскажите про него.
— Получил отличный пас от Павла Порядина, мне оставалось лишь открыться, чтобы бросить по воротам.
— Вы сыграли прошлый сезон за «Спартак», совсем недавно переподписали контракт. В составе много новых ребят, которые уже вышли в лидеры. Как себя чувствуете в новой версии «Спартака»?
— В этом году собралась отличная команда, хорошие ребята. Пару последних игр мы немного притормозили, но я уверен, что мы с этим справимся.
— Что на ваш взгляд сегодня не получилось?
— Мы просто играли не все 60 минут, как надо. Нельзя выиграть матч, если провел хорошо только 20 минут из 60.
«Локомотив» возглавил таблицу Западной конференции с 20 очками в 13 матчах. «Спартак» идет на пятой строчке с 16 очками в 14 играх.
(Анна Бирюкова)
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|14
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|6
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|Ак Барс
|12
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|4
|17
|4
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|14
|7
|7
|16
|7
|Авангард
|11
|6
|5
|13
|8
|Сал. Юлаев
|12
|6
|6
|12
|9
|Амур
|12
|4
|8
|11
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|8
|СКА
|12
|6
|6
|12
|9
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|10
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|11
|Витязь
|13
|2
|11
|5
|2.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|8 : 3
|2.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|2 : 1 ОТ
|2.10
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|3 : 2
|2.10
|19:10
|
Динамо Мн – Барыс
|3 : 0
|2.10
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|9 : 1
|2.10
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|2 : 4
|2.10
|19:30
|
Сочи – СКА
|5 : 4
|2.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо М
|2 : 3