Каски сравнил КХЛ и чемпионат Финляндии

Защитник «Авангарда» Оливер Каски после поражения от «Ак Барса» в регулярном чемпионате (1:2) отметил, что КХЛ более жесткий чемпионат, чем в Финляндии. Также он добавил, что чувствует себя комфортно в команде.

— Достаточно матчей уже сыграно, можно сравнивать финский и российский чемпионаты. Чем они отличаются? В чем главное различие?

— Я бы сказал, что эта лига такая, более жесткая, более сильная. В каждой команде много хороших игроков, много талантов, здесь просто нет слабых команд и такой, более мужской хоккей. Не так много молодых ребят, все-таки более взрослые игроки.

— На сколько чувствуете, что встроены в систему «Авангарда»? Что вам все понятно, что делать на льду.

— Да, я считаю, что довольно хорошо овладел системой. Но, конечно же, мы каждый день чему-то учимся, мы разбираем много видео, много говорим, смотрим какие-то моменты. И я думаю, что в принципе все прогрессируют от матча к матчу, но чёткое понимание того, что нужно делать, у меня имеется.