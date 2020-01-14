КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Капризов рассказал о настрое ЦСКА на матч с минским «Динамо»

13:10
Теги:

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов отметил, что во встрече регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» армейцам необходимо сыграть в свой хоккей.

— Нам надо хорошо подготовиться и выходить как на обычный матч, допускать как можно меньше ошибок, — цитирует официальный сайт ЦСКА Капризова. — Если будем играть в свой хоккей, то все должно получиться. Нельзя расслабляться и делать себе поблажки. Надо выходить и показывать правильный хоккей, забивать голы, потому что без этого не выиграть.

Игра в неравных составах многое решает. Если ты забиваешь в большинстве, и не пропускаешь в меньшинстве, то результат складывается в твою пользу, и ты одерживаешь победу. Надеюсь, что у нас сегодня всё будет получаться в этом компоненте игры. Последний матч мы начали хорошо, но пропустили за 20 секунд два гола, проиграли по буллитам. Мы могли как выиграть, так и проиграть. Впереди ещё много матчей, к каждому из которых надо правильно подходить.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня 14 января в 19.30 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/intervyu/kirill_kaprizov_nado_pokazyvat_pravilnyy_khokkey/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир