Капризов рассказал о настрое ЦСКА на матч с минским «Динамо»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов отметил, что во встрече регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» армейцам необходимо сыграть в свой хоккей.

— Нам надо хорошо подготовиться и выходить как на обычный матч, допускать как можно меньше ошибок, — цитирует официальный сайт ЦСКА Капризова. — Если будем играть в свой хоккей, то все должно получиться. Нельзя расслабляться и делать себе поблажки. Надо выходить и показывать правильный хоккей, забивать голы, потому что без этого не выиграть.

Игра в неравных составах многое решает. Если ты забиваешь в большинстве, и не пропускаешь в меньшинстве, то результат складывается в твою пользу, и ты одерживаешь победу. Надеюсь, что у нас сегодня всё будет получаться в этом компоненте игры. Последний матч мы начали хорошо, но пропустили за 20 секунд два гола, проиграли по буллитам. Мы могли как выиграть, так и проиграть. Впереди ещё много матчей, к каждому из которых надо правильно подходить.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня 14 января в 19.30 по московскому времени.