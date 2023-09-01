Капитан «Динамо» Миронов оценил ближайший матч против СКА
Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал встречу команды против СКА в первом матче сезона КХЛ-2023/24.
«Думаю, это будет интересный хоккей и для зрителей, и для самих игроков. Все хоккеисты соскучились по сезону. Плюс, я думаю, будет полный болельщиков дворец. Фанаты — это всегда дополнительные эмоции, дополнительные силы. Я думаю, что все игроки с обеих сторон будут выкладываться на все сто процентов. Зрителей ждет интересный и зрелищный хоккей», — цитирует Миронова «Спорт День за Днем».
Матч «Динамо» против СКА состоится завтра, 2 сентября, в Москве.
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
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|1
|Витязь
|0
|0
|0
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|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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2.09
3.09
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5.09
6.09
|1.09
|19:00
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