Канарейкин оценил шансы «Витязя» на попадание в плей-офф КХЛ

Российский тренер Федор Канарейкин оценил шансы подмосковного «Витязя» на попадание в плей-офф Кубка Гагарина.

«Шансы у «Витязя» на попадание в плей-офф призрачные. Борьбу за восьмую строчку, мне кажется, они проиграли. Сложно будет туда попасть, проигрывая прямому конкуренту. Третий раз за сезон они уступили минскому «Динамо». У команды был плохой старт, сменился тренер, был удачный отрезок из побед. В первый сезон сходу толкнуть команду в плей-офф Кубка Гагарина возможно, но трудно. Здесь уже определенный период пройден с новым тренерским штабом. Была пауза в регулярном чемпионате, которая давала возможность поработать с командой, привести ее в оптимальное состояние. Пробуксовка в Минске с прямым конкурентом — серьезный удар по амбициям. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но шансы призрачные», — приводит слова Канарейкина Legalbet.

«Витязь» занимает 11-е место в «Западной конференции», набрав 31 очко. Лидирует — «Спартак» (58 очков в 42 играх).