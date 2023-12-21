Ковальчук принял участие в ледовой тренировке «Спартака»
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук, который недавно вернулся в команду, принял участие в ледовой тренировке.
Фотографии с участием 40-летнего хоккеиста выложила пресс-служба красно-белых.
6 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком. Соглашение с нападающим рассчитано до конца этого сезона. Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.
Последним клубом хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.
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|25
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|5
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|51
|6
|ЦСКА
|40
|22
|18
|46
|7
|Северсталь
|40
|18
|22
|43
|8
|Динамо Мн
|39
|18
|21
|40
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|41
|14
|27
|32
|11
|Витязь
|41
|13
|28
|31
Результаты / календарь
30.11
1.12
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5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
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26.12
|21.12
|16:30
|
Авангард – Сочи
|- : -
|21.12
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|21.12
|18:00
|
Лада – Сибирь
|- : -
|21.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|21.12
|19:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|21.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|21.12
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|21.12
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -
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