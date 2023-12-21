Ковальчук принял участие в ледовой тренировке «Спартака»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук, который недавно вернулся в команду, принял участие в ледовой тренировке.

Фотографии с участием 40-летнего хоккеиста выложила пресс-служба красно-белых.

6 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком. Соглашение с нападающим рассчитано до конца этого сезона. Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

Последним клубом хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.