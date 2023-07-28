Канадец Немировски: «Всю жизнь нас с братом считали русскими»
Главный тренер «Сибири» русскоязычный канадец Дэвид Немировски, имеющий паспорт РФ, в интервью «СЭ» рассказал о том, как воспринял критику ветеранов по поводу своего назначения в новосибирский клуб.
— Читали российскую прессу после назначения в «Сибирь»? Многие ветераны жаловались, что вы занимаете место русских тренеров.
— Я большую часть жизни провел в России, а не в Канаде. Считаю себя больше русским, чем канадцем. Посмотрев на меня, нельзя сказать, что в клуб приехал чистый иностранец. Но это их мнение — все имеют право на него. Стараюсь не думать о таких вещах. Всегда будет какой-то негатив.
— В детстве не было такого, что для одних вы были недостаточно русским, а для других — недостаточно канадцем?
— Нет, почти всю жизнь нас с братом считали русскими. Когда начинали играть в хоккей, то против меня и Миши всегда играли жестче и строже, чем против остальных. Мы ведь уже с детства играли с фамилией на спине. Тем более, что на наше детство пришлось на пик противостояния «Россия — Канада». Брат родился в Советском Союзе, я — уже в Торонто. Но, несмотря на это, про меня все равно всегда говорили «русский, русский» и кричали нам очень некрасивые слова.
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