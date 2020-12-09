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Канадец Кормье жестко впечатал Пашнина лицом в борт

22:08
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Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье был удален до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:0).

Во втором периоде канадец получил штраф «5+20» после того, как толкнул на борт защитника магнитогорцев Михаила Пашнина. Пашнин с кровью на лице покинул лед, уйдя в подтрибунное помещение.

Пашнин пострадал от Кормье уже второй раз. Первый раз — в Магнитогорске 25 ноября. Пашнин в конце первого периода также владел шайбой и пропустил силовой прием от канадца. Обошлось без повреждения, но за партнёра вступился Артем Минулин, который подрался с Кормье.

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