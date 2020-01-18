Канадский хоккеист в образе Пушкина прочитал стих на русском языке

Защитник «Барыса» Даррен Дитц предстал в неожиданном амплуа на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ-2020. Он вышел на лед в образе Александра Пушкина и даже прочел стихи на руссом языке.

— Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный —

Пора, болельщики, проснитесь

И в волшебство all stars в Москве вы окунитесь!