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Канадский хоккеист в образе Пушкина прочитал стих на русском языке

19:27
Даррен Дитц. Фото ХК «Барыс»
Даррен Дитц. Фото ХК «Барыс»
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Защитник «Барыса» Даррен Дитц предстал в неожиданном амплуа на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ-2020. Он вышел на лед в образе Александра Пушкина и даже прочел стихи на руссом языке.

— Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный —

Пора, болельщики, проснитесь

И в волшебство all stars в Москве вы окунитесь!

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