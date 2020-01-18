Канадский хоккеист в образе Пушкина прочитал стих на русском языке
19:27
Защитник «Барыса» Даррен Дитц предстал в неожиданном амплуа на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ-2020. Он вышел на лед в образе Александра Пушкина и даже прочел стихи на руссом языке.
— Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, болельщики, проснитесь
И в волшебство all stars в Москве вы окунитесь!
Канадец, казах, русский поэт — Даррен Диц не перестает удивлять. #KHLAllStar pic.twitter.com/aVyh5g0i8y— КХЛ (@khl) January 18, 2020
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