Даррен Дитц: «Учил стих Пушкина 12 часов»
19:58
Защитник «Барыса» Даррен Дитц — о своем образе на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ 2020.
— Почему я выбрал образ Пушкина? Потому что это прямая ассоциация с Россией — язык и литература, — отметил канадец. — Я выучил часть стихотворения Пушкина, на это ушло где-то 10-12 часов. Мне интересно поучить русскую литературу, английскую было не так интересно изучать. Если честно, я ни разу не слышал об этом писателе до того, как приехал в Россию. И не знаю его биографию, но это будет для меня второй уровень, пока что я на первом. (Евгений Белоусов)
Канадец, казах, русский поэт — Даррен Диц не перестает удивлять. #KHLAllStar pic.twitter.com/aVyh5g0i8y— КХЛ (@khl) January 18, 2020
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