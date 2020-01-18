Даррен Дитц: «Учил стих Пушкина 12 часов»

Защитник «Барыса» Даррен Дитц — о своем образе на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ 2020.

— Почему я выбрал образ Пушкина? Потому что это прямая ассоциация с Россией — язык и литература, — отметил канадец. — Я выучил часть стихотворения Пушкина, на это ушло где-то 10-12 часов. Мне интересно поучить русскую литературу, английскую было не так интересно изучать. Если честно, я ни разу не слышал об этом писателе до того, как приехал в Россию. И не знаю его биографию, но это будет для меня второй уровень, пока что я на первом. (Евгений Белоусов)