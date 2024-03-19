Минское «Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Кольцова

Минское «Динамо» выразило соболезнования родным и близким тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«Хоккейный клуб выражает глубочайшие соболезнования друзьям, родным и близким этого доброго и прекрасного человека. В памяти каждого белорусского болельщика навсегда останется его яркая игра и хоккейная карьера...» — говорится в сообщении «Динамо».

Кольцов скончался 18 марта в возрасте 42 лет в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Он выступал за «Салават Юлаев» с 2006 по 2012 год, в 2008 году он выиграл чемпионат России, а в 2011 году — Кубок Гагарина.

С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».