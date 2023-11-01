Кагарлицкий покинул расположение «Ак Барса» из-за смерти отца

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий покинул расположение казанской команды из-за смерти отца. Об этом сообщает портал «БИЗНЕС Online».

Участие хоккеиста в матче против «Салавата Юлаева», который пройдет 2 ноября, остается под вопросом. В предыдущей игре против СКА (3:2) Кагарлицкий отметился голом.

В текущем сезоне 34-летений нападающий провел 24 матча, в которых забросил 6 шайб и отдал 6 голевых передачи.