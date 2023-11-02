«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прямая трансляция матча КХЛ
«Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ 2 ноября
«Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2 ноября, в четверг. Матч пройдет в спортивном комплексе «Уфа-Арена» в Уфе и начнется в 17.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Оkkо Спорт» по платной подписке.
Жители Республики Башкортостана смогут следить за игрой матчем на телеканале «БСТ».. Для жителей Татарстана трансляция будет доступна на телеканале «ТНВ Татарстан».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|27
|15
|12
|35
|2
|Металлург Мг
|27
|15
|12
|34
|3
|Ак Барс
|24
|16
|8
|34
|4
|Автомобилист
|26
|14
|12
|30
|5
|Трактор
|26
|14
|12
|30
|6
|Сал. Юлаев
|24
|14
|10
|29
|7
|Авангард
|24
|13
|11
|29
|8
|Сибирь
|24
|12
|12
|27
|9
|Нефтехимик
|24
|10
|14
|25
|10
|Амур
|24
|9
|15
|24
|11
|Барыс
|26
|7
|19
|21
|12
|Адмирал
|23
|6
|17
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|25
|18
|7
|37
|2
|Спартак
|25
|17
|8
|36
|3
|Торпедо
|25
|15
|10
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|24
|12
|12
|25
|7
|Динамо Мн
|22
|11
|11
|25
|8
|СКА
|23
|12
|11
|24
|9
|Северсталь
|23
|10
|13
|24
|10
|Куньлунь РС
|28
|8
|20
|19
|11
|Витязь
|25
|7
|18
|17
Результаты / календарь
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
|2.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|2.11
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|- : -
|2.11
|18:00
|
Лада – Северсталь
|- : -
|2.11
|19:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -
|2.11
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|2.11
|19:30
|
СКА – Авангард
|- : -
|2.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|- : -
|2.11
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|2.11
|19:30
|
Сочи – Амур
|- : -
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