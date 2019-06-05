Кагарлицкий перейдет в СКА, его контракт составит 70 миллионов рублей

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий пополнит состав СКА. По информации "СЭ", его зарплата составит 70 миллионов рублей за сезон. Отметим, что форвард планировал перейти в петербургскую команду ещё в прошлом году, но тогда переход не состоялся по причинам, не зависящим от клуба и игрока.

В КХЛ Кагарлицкий выступал за "Атлант", новокузнецкий "Металлург", "Донбасс" и "Северсталь". Прошлый сезон нападающий провел в московском "Динамо", где в 61 матче регулярного чемпионата набрал 61 (24+37) очко и 7 (2+5) очков в 11 играх плей-офф, но не продлил контракт с бело-голубыми. При этом информация о том, что Кагарлицкий просил у "Динамо" зарплату в 140 миллионов рублей за сезон, не соответствует действительности.