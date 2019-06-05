СКА подписал Кагарлицкого

Как и предполагал "СЭ", СКА подписал контракт с нападающим сборной России Дмитрием Кагарлицким.

Соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2021/22.

СКА подписал контракт с нападающим сборной России Дмитрием Кагарлицким!

Соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона 2021/22.



Приветствуем Дмитрия в Петербурге! pic.twitter.com/x5Go2A0Dss — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 5 июня 2019 г.

В КХЛ Кагарлицкий выступал за "Атлант", новокузнецкий "Металлург", "Донбасс" и "Северсталь"​. Прошлый сезон нападающий провел в московском "Динамо", где в 61 матче регулярного чемпионата набрал 61 (24+37) очко и 7 (2+5) очков в 11 играх плей-офф. Всего на счету 29-летнего форварда 443 встречи в КХЛ, в которых на его счету 322 (120+202) очка.

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