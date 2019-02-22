Кагарлицкий - о плей-офф: "Будет очень тяжело, но я уверен, что мы справимся"

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал свой неприличный жест после победы над "Йокеритом" (5:3). Он также оценил шансы своей команды в плей-офф.

– Вас дисквалифицировали по итогам игры с "Йокеритом". Тот инцидент дополнительно мотивирует на предстоящую серию с финским клубом?

– С мотивацией у меня проблем никогда не бывает, – приводят "Известия" слова Кагарлицкого. – В плей-офф вообще излишний настрой должен отсутствовать – здесь и так с желанием бороться и побеждать у всех все в порядке. Мы ради участия в Кубке Гагарина усердно работали целый год. Сейчас наконец наступает пора матчей на вылет. Не думаю, что кто-то из динамовцев нуждается в дополнительной мотивации.

– Последний матч с "Йокеритом" в регулярке выдался боевым – много удалений и дисциплинарных штрафов. В Кубке Гагарина характер противостояния будет таким же?

– Время покажет. В сезоне "Динамо" выиграло у финского клуба четыре матча из четырех в регулярном чемпионате. Тем не менее в плей-офф это не имеет никакого значения. Все равно будет очень тяжело, но я уверен, что мы справимся.

– С учетом того что "Динамо" постоянно обыгрывает "Йокерит", есть удовлетворение от того, что завоевали пятое место и попали на финнов, а не на успешно проводящий сезон ярославский "Локомотив"?

– Мы не выбирали соперника. Ни под кого не подстраивались. Старались играть на победу в каждом матче. Я видел, как здорово "Йокерит" играл в плей-офф в прошлые сезоны. У финнов огромный опыт выступлений в Кубке Гагарина – они туда регулярно попадают. Так что легко нам не будет. Так же как не было бы легко и в случае попадания на "Локомотив".

Все о КХЛ – здесь