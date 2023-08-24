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Сегодня, 19:53

Кагарлицкий: «Не хотел бы выиграть кубок, сидя на лавке»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своих оборонительных функциях в команде и заявил, что не хотел бы играть по девять минут за матч, а также не променял бы возможность выиграть Кубок Гагарина на отправку в запас.

— А какие слабые стороны у вас есть в обороне?

— Сейчас в НХЛ посмотрят интервью и не возьмут меня. Ха! Позиционная игра могла быть лучше. Мне не нравится. Хочу больше отбирать шайбу, но могу неправильно где-то встать. Надо понимать, где защитники, и кататься в правильном месте. Тот же Лука (Артем Лукоянов. — Прим. «СЭ») всегда находится на линии броска. Я не так хорошо умею ловить шайбы, хотя хотел бы на себя ловить больше. Но не получается, потому что теряю позицию. Вот над этим я работаю. Когда я играл в «Северстали» или «Динамо», от меня этого почти не требовалось. На мне было много большинства, я играл 19+ минут, иногда даже выходило по 27. А это немного другой хоккей. В «Ак Барсе» требуют играть по-другому. Не то что я в 34 года хочу научиться обороняться, но есть моменты, которые можно улучшить. И в клубе очень досконально объясняют эти моменты. И выучить их можно.

— В «Динамо» с Шипачевым вы выходили в меньшинстве. И часто убегали к чужим воротам.

— Гола два-три за сезон я точно забил в меньшинстве.

— Но в «Ак Барсе» шансов на меньшинство нет.

— Тут есть хорошие ребята, у кого это получается. В «Динамо» мы как-то играли очень активно. У нас была четверка с Ильей Никулиным и Темой Волковым в защите. Мы сразу старались завладеть шайбой. И как только Вадик ее получал, я тут же убегал. У нас получалось контратаковать. Да, и пропускали тоже, но не скажу, что много. В «Ак Барсе» в меньшинстве совсем другая схема.

— А почему не играете в большинстве сейчас?

— Сейчас в команде достаточно мастеровитых игроков. Выходим во второй бригаде и больше доедаем за первой. Выходит 30 секунд в лучшем случае. Но при игре в большинстве, как правило, надо раскатиться.

— Так вместо 27 минут вы можете без спецбригад играть по 9-11. Вы готовы пожертвовать игровым временем ради кубка?

— У меня остался год контракта. Я бы хотел играть больше, но неизвестно, как все сложится по ходу сезона. Девять минут — это, конечно, жестоко. Я это прекрасно понимаю. И конечно, я не хотел бы выиграть кубок, сидя на лавке. Когда ты где-то сидишь, а потом в спортивном костюме выбежал на лед подержать трофей — это, конечно, неинтересно. Я не буду считать, что выиграл. Да, мое имя будет выгравировано на кубке, но мне это не доставит никакого удовольствия. Я буду рад, что моя команда выиграла, но не стану считать себя причастным.

Дмитрий Кагарлицкий. «Радулов может накричать на тебя, но до драк не доходит». Кагарлицкий — о конкуренции в «Ак Барсе»

Дмитрий Кагарлицкий
КХЛ
ХК Ак Барс
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