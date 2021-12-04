«К такому жизнь меня не готовила». Загитова пошутила о своей реакции на силовой прием в хоккее
13:40
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый сторис в Instagram.
19-летняя спортсменка выложила видео с хоккейного матча КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом», который проходил в ОАЭ.
«Хоккей — это, конечно, супержесткий спорт. К такому меня жизнь не готовила», — прокомментировала Загитова свою реакцию на силовой прием.
В 2019 году Загитова приостановила карьеру профессиональной фигуристки. Она не участвует в официальных турнирах. На данный момент она является ведущей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».
Читайте также
Разбил челюсть и остался без соревнований. За что советский парник нокаутировал своего главного соперника?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю