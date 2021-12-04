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«К такому жизнь меня не готовила». Загитова пошутила о своей реакции на силовой прием в хоккее

13:40
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый сторис в Instagram.

19-летняя спортсменка выложила видео с хоккейного матча КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом», который проходил в ОАЭ.

«Хоккей — это, конечно, супержесткий спорт. К такому меня жизнь не готовила», — прокомментировала Загитова свою реакцию на силовой прием.

В 2019 году Загитова приостановила карьеру профессиональной фигуристки. Она не участвует в официальных турнирах. На данный момент она является ведущей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

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Сергей Разин все материалы автора
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