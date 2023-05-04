К строительству новой арены хоккейного ЦСКА приступят летом

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что строительство новой ледовой арены московского клуба начнется летом.

«Строительство новой арены продвигается по плану. Прошли окончательные согласования с Министерством обороны и правительством Москвы. Этот вопрос больше адресован компании «Роснефть», но, по моим данным, строительство начнется летом», — приводит ТАСС слова Есмантовича.

Ледовая арена будет построена на Ленинградском проспекте. Ожидается, что она будет вмещать 14 тысяч зрителей.