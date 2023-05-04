В «Торпедо» рассказали, что нового Ларионов привнес в игру команды

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов поделился мнением о работе Игоря Ларионова на посту главного тренера клуба.

«Что радикально нового Ларионов привнес в жизнь команды? Прежде всего это коммуникация с игроками и умение найти подход к каждому хоккеисту. Я хочу отдельно подчеркнуть, что именно к каждому, потому что Игорь Николаевич общается со всеми в команде. Ведь порой проблемы заключаются не только в спортивных аспектах, но и в каких-то бытовых и чисто жизненных вопросах, тем более что они — молодые люди. И это умение находить к ним подход, умение общаться и помогать найти выход из каких-то ситуаций, причем не только хоккейных, было очень важным. Ребятам все это сильно помогло», — цитирует Харламова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне нижегородская команда дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступила в серии петербургскому СКА (0-4).