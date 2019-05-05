Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, нападающий Иван Телегин принял решение отпраздновать свои достижения вместе с тренерами и учащимися ДЮСШ района Ильинка города Новокузнецка, где он сам начинал играть в хоккей.

По окончании чемпионата мира Иван посетит родной город и школу, воспитавшую его, где планирует вручить экипировку юным хоккеистам, которую приобрел сам – двадцать комплектов полевым игрокам и восемь вратарям.

– Хочу поделиться своей радостью с ребятами, немного помочь им с формой, увидеться, пообщаться. Если удастся – вместе покататься, – сказал Иван. – Очень хочу, чтобы школа продолжала и дальше так же качественно работать на успех нашего хоккея. (Динара Кафискина)