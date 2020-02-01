Иван Бочаров: «Кокарев мне не забил, видимо, помнит, что раньше играл за «Динамо»

Вратарь «Динамо» Иван Бочаров, отбивший все 33 броска в дерби против «Спартака» (4:0) в регулярном чемпионате КХЛ, считает, что его команда сломала неудачную традицию в матчах с этим соперником.

— Вы второй раз подряд сыграли против «Спартака» на «ноль».

— В этом сезоне все удачно складывается для нас в матчах со «Спартаком». В предыдущие несколько лет, если не ошибаюсь, мы все проигрывали. Сломали традицию. Надо теперь также продолжать.

— Сегодня сложный был матч для вас?

— А какие бывают легкими? Сейчас все матчи сложные. Даже команды, находящиеся в низу таблицы, цепляются за очки. Многим ребятам надо показывать себя на следующий сезон, поэтому сейчас никто просто так отдавать матчи не будет.

— Эпизод с Кокаревым в первом периоде, когда отдал пас вместо броска по вашим воротам, как оцените?

— Я удивился его решению. А потом сработала старая поговорка «про не забиваешь ты — забьют тебе». Думаю, что Кокарев получил не самый удобный пас и захотел сыграть красивее. В итоге «Спартак» сам получил гол. Я показывал в том моменте Тему Пулккинену, чтобы он взял дальнего игрока — Кокарева, а я сработаю по Вишневскому. Но он зачем-то нырнул. Кокарев же, видимо, помнит, где играл раньше.

— Матчи против «Спартака» для вас важны?

— Для настоящих динамовцев, также как и для болельщиков, эти игры очень принципиальны. Наверное, даже важнее, чем матчи против СКА и «Ак Барса». Это московское дерби — добавить тут нечего.

— Хотите сыграть в первом раунде со «Спартаком»?

— Специально подгадывать не будем. В этом сезоне уровень команд выровнялся. Со всеми будет тяжело. В плей-офф все будет по-другому, будут наказываться каждое удаление и каждая глупость. Не имеет значения, с кем играть. (Михаил Зислис)