17:53 | Хоккей — КХЛ

Источник: Пульюярви не перейдет в "Йокерит", он хочет продолжить карьеру в НХЛ

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Форвард "Эдмонтона" Ессе Пульюярви не будет выступать в "Йокерите" в следующем сезоне. Об этом в своем Твиттере сообщил журналист TSN Крис Джонстон. Он ссылается на слова агента игрока Маркуса Лехто о том, что информация о возможном переходе "полностью не соответствует действительности".

Журналист TSN Даррен Дрегер также приводит слова Лехто: "Ессе сейчас восстанавливается и отдыхает в Эдмотоне. Он чуствует себя отлично. НХЛ - приоритетный вариант.

 

21-летний Ессе Пульюярви в сезоне-2018/19 провел 46 матчей за "Эдмонтон" и набрал 9 (4+5 очков).

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