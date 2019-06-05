Источник: Пульюярви не перейдет в "Йокерит", он хочет продолжить карьеру в НХЛ

Форвард "Эдмонтона" Ессе Пульюярви не будет выступать в "Йокерите" в следующем сезоне. Об этом в своем Твиттере сообщил журналист TSN Крис Джонстон. Он ссылается на слова агента игрока Маркуса Лехто о том, что информация о возможном переходе "полностью не соответствует действительности".

The report circulating about Jesse Puljujarvi signing a KHL contract with Jokerit is "totally inaccurate," according to his agent Markus Lehto. — Chris Johnston (@reporterchris) 5 июня 2019 г.

Журналист TSN Даррен Дрегер также приводит слова Лехто: "Ессе сейчас восстанавливается и отдыхает в Эдмотоне. Он чуствует себя отлично. НХЛ - приоритетный вариант.

No deal. Markus Lehto agent for Puljujarvi provided TSN with this response. “Jesse is in Edmonton rehabbing and training. He feels great. NHL is the first option”. https://t.co/9nlPj3eT1N — Darren Dreger (@DarrenDreger) 5 июня 2019 г.

21-летний Ессе Пульюярви в сезоне-2018/19 провел 46 матчей за "Эдмонтон" и набрал 9 (4+5 очков).

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