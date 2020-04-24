КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Источник: помощник Олега Знарка в «Спартаке» Уланов может возглавить «Барыс»

14:09
Теги:

Новым главнымм тренером «Барыса» может стать Игорь Уланов, сообщает Шайба.kz.

В минувшем сезоне 50-летний российский специалист был помощником Олега Знарка в московском «Спартаке». Ранее он работал в ханты-мансийской «Югре», тольяттинской «Ладе» и екатеринбургском «Автомобилисте».

В качестве игрока Игорь Уланов много лет выступал в НХЛ, представляя такие клубы, как «Виннипег», «Вашингтон», «Чикаго», «Тампа», «Монреаль», «Эдмонтон», «Рейнджерс» и «Флорида». Всего в лиге защитник сыграл 778 матчей и набрал 167 (28+139) очков.

Дополнительная информация:

https://shaiba.kz/news/728069

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир