Источник: Хартли зарабатывает в «Авангарде» больше любого игрока

Самый высокооплачиваемый игрок «Авангарда» нападающий Свен Андригетто зарабатывает 90 миллионов рублей в год, но он — не самый дорогой актив клуба, утвреждает «Бизнес Online».

Главный тренер омичей Боб Хартли получает по новому курсу доллара около 100 миллионов рублей за сезон. При этом канадский специалист в декабре прошлого года подписал новое соглашение с «Авангардом», которое истекает 30 апреля 2022 года.

Общая зарплатная ведомость «Авангарда» составляет 944 миллиона рублей.

Вратари

Игорь Бобков — 50 миллионов

Эмиль Гарипов — 25

Защитники

Алексей Емелин — 60

Вилле Покка — 40

Максим Чудинов — 40

Роман Манухов — 35

Дамир Шарипзянов — 35

Кирилл Готовец — 15

Максим Минеев — 10

Семен Ручкин — 6

Нападающие

Свен Андригетто — 90

Тэйлор Бек — 70

Сергей Шумаков — 55

Корбан Найт — 55

Денис Зернов — 50

Кирилл Семенов — 50

Александа Хохлачев — 50

Сергей Толчинский — 45

Семен Кошелев — 29

Андрей Стась — 27

Евгений Грачев — 27

Павелу Дедунов — 25

Артем Манукян — 15