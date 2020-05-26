Источник: Хартли зарабатывает в «Авангарде» больше любого игрока
Самый высокооплачиваемый игрок «Авангарда» нападающий Свен Андригетто зарабатывает 90 миллионов рублей в год, но он — не самый дорогой актив клуба, утвреждает «Бизнес Online».
Главный тренер омичей Боб Хартли получает по новому курсу доллара около 100 миллионов рублей за сезон. При этом канадский специалист в декабре прошлого года подписал новое соглашение с «Авангардом», которое истекает 30 апреля 2022 года.
Общая зарплатная ведомость «Авангарда» составляет 944 миллиона рублей.
Вратари
Игорь Бобков — 50 миллионов
Эмиль Гарипов — 25
Защитники
Алексей Емелин — 60
Вилле Покка — 40
Максим Чудинов — 40
Роман Манухов — 35
Дамир Шарипзянов — 35
Кирилл Готовец — 15
Максим Минеев — 10
Семен Ручкин — 6
Нападающие
Свен Андригетто — 90
Тэйлор Бек — 70
Сергей Шумаков — 55
Корбан Найт — 55
Денис Зернов — 50
Кирилл Семенов — 50
Александа Хохлачев — 50
Сергей Толчинский — 45
Семен Кошелев — 29
Андрей Стась — 27
Евгений Грачев — 27
Павелу Дедунов — 25
Артем Манукян — 15
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