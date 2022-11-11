Виктор Козлов: «Как реагировать на такой матч Науменкову? Забыть как можно скорее»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Хороший матч с нашей стороны, Играли с сильным соперником. Понравилось, что до конца придерживались плана. Все, о чем мы просили, ребята сделали. Мы сравняли, потом повели. Затем соперник за счет мастерства сравнял счет. А буллиты — это буллиты...
— Как реагировать на такой матч Науменкову?
— Забыть как можно скорее.
— Кузьмин выполнял буллит. Почему?
— Я пятерку огласил заранее, ребята знали, кто после кого бьет.
— Можно сказать, что буллиты — психология?
— Первую часть чемпионата бросали одни, сегодня били совсем другие. До этого что-то не пошло.
— Есть дополнительный накал и напряженность перед игрой с «Авангардом»? Все-таки большой матч.
— Есть напряженность, но это прелесть хоккея. Ради такого приходят зрители. Играли две организованные команды, которые одинаково хороши как в обороне, так и в атаке.
— Не было желания посадить Науменкова в запас? С первых минут он действовал неудачно...
— Он лидер команды. Он должен проходить через такие испытания несмотря ни на что.
— Что не получилось в первом периоде?
— Вы поймите, что мы играем с хорошей командой. Раскрываться с таким противником рискованно.
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