«Именно сейчас закладываем фундамент». Хартли назвал цели предсезонного сбора «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями и планами на предсезонный сбор.

— С возвращением на лед! Расскажите, как добирались до Балашихи?

- Все было очень хорошо организовано, — сказал Хартли на видео Youtube-канала «Авангарда». — Мы были в полной безопасности, соблюдались все меры предосторожности. Рад возвращению.

— Половина команды — это новые лица. Как мы будем строить новый коллектив?

— Сейчас идут тренировочные сборы, и я сказал игрокам, что именно сейчас мы закладываем фундамент. В нашей сфере переходы игроков — привычное дело, всегда нужно адаптироваться. Именно для этого и нужны предсезонные сборы, во время которых мы осваиваемся, учимся вместе работать на льду, быть одной семьей. Я знаю, что на прошлой неделе ребята усердно тренировались, и мы продолжаем сегодня. Все хорошо.

— Будут ли какие-то изменения в вашей системе в связи с переменами в составе?

— Мы всегда вносим определенные коррективы с учетом сильных и слабых сторон нашей команды. И делаем небольшие изменения в зависимости от противника. Это хоккей. Довольно простая игра при условии, что учтены все детали, а игроки демонстрируют самоотдачу. В этом случае достичь результата проще.

— Все легионеры, за исключением Вилли Покки, — это новички команды. Чего ждете от них?

— Они вышли на лед лишь сегодня. Но мы их знаем. Иржи Секача я помню еще по НХЛ. Корбан Найт был моим игроком в Калгари. Рид Буше должен присоединиться к команде в течение пары недель, он сейчас занимается оформлением визы. Оливер Каски здорово играл в АХЛ, он молод, выступал за сборную Финляндии, сможет помочь нам в атаке на синей линии. Мы дадим ребятам время на то, чтобы познакомиться с хоккеем в нашей лиге, узнать партнеров по команде. И я уверен, они себя здорово покажут.

Сезон-2019/20 КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом был признан ЦСКА решением ФХР.