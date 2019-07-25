Илья Зубов: "На первом же собрании нас предупредили, что будет нелегко"

Нападающий "Спартака" Илья Зубов рассказал, как проходит предсезонная подготовка под руководством нового тренерского штаба во главе с Олегом Знарком.

– Он на первом же собрании предупредил нас, что будет нелегко, - цитирует Зубова официальный сайт красно-белых - Мы пашем и терпим. Все ребята – молодцы, никто не жалуется. Стараемся еще находить время для веселых моментов, потому что на позитиве легче переносятся любые нагрузки. Да, сборы тяжелые, приходится много бегать, со штангой работать. В общем, ничего нового, надо просто потерпеть. И тогда с высоко поднятой головой войдем в сезон.

– Что у вас болит, когда просыпаетесь?

– Все. Ноги больше всего. Но было бы странно, если бы при таких нагрузках ничего не болело.

– Ощущаете, что с возрастом переносить нагрузки становится все сложнее?

– Нет, я себя чувствую хорошо. И потом, какой возраст? Мне всего 32, я уверен в себе, сил – достаточно, чтобы справляться со всеми нагрузками.

– Вы обрадовались, когда узнали, что "Спартак" возглавит один из самых успешных российских тренеров?

– Я хорошо знаю и Олега Валерьевича, и Харийса. Вместе работали в сборной. Они по духу – победители. Мне это тоже близко. Люди пришли в "Спартак", чтобы побеждать. В спорте по-другому и не бывает. Мы и пашем здесь на сборах ради того, чтобы в сезоне нам всем было легче пройти долгий путь. Я смотрю в будущее с позитивом. Не хочу, конечно, бросаться громкими фразами, но, надеюсь, год у нашей команды будет хорошим. А мы будем играть и за наших тренеров, и друг за друга.

В минувшем сезоне Зубов провел 63 матча за "Спартак", в которых набрал 38 (11+27) очков.