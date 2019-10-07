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Илья Воробьев: «Здорово отработали все шестьдесят минут по заданию»

20:20
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев остался доволен игрой команды в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:0). «Магнитка» одержала первую гостевую победу в сезоне.

— Ребята — молодцы сегодня, — цитирует тренера официальный сайт «Салавата». — Здорово отработали все шестьдесят минут по заданию, бились. Единственное, что у нас, к сожалению, две травмы и опять на ключевых позициях.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-vstrechi-salavat-yulaev-metallurg/

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