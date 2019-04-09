Илья Воробьев: "Забей Карпов, и игра могла пойти совершенно по-другому"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Армейцы Москвы вышли в финал Кубка Гагарина.

– Второй период немножко не удался. А так – царапались, работали. В принципе, все, – сказал Воробьев.

– Почему Прохоркин и Хафизуллин не играли?

– Температура. Вирус.

– У обоих?

– Там еще есть люди. Не только у обоих. Это не оправдание. Это факт.

– ЦСКА забил первую после удаления за нарушение численного состава. Что там произошло?

– Там пересменка была. Чуть-чуть, на полметра… Решили так решили.

– Карпов перед голом не забил в меньшинстве, убежав "1 в 0". Это был ключевой момент матча?

– Думаю, да. Если бы мы забили, игра могла пойти совершенно по-другому.

– Вы, наверное, будете сейчас смотреть финал как главный тренер сборной России. Насколько трудно будет отойти от поражения?

– Сегодня вроде вопросы по серии и игре.

– Говорят, что у многих этот вирус. Насколько сильно он повлиял?

– Люди играть не могут... (Алена Гребенькова)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей