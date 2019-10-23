Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после победы над «Ак Барсом» (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ пожелал здоровья форварду соперников Владимиру Ткачеву, который получил травму в этой игре и покинул лед на носилках.

— Прежде всего, Вове Ткачеву — здоровья, — рассказал Воробьева. — Да, хорошая игра, жестко все было, действительно здорово сыграли вратари, поэтому голов до буллитов и не было. Ребята молодцы, опять отработали на славу.

— Сегодня было хорошее движение, во втором периоде запирали соперника в зоне. Это показатель того, что с «физикой» все хорошо?

— Второй период такой интересный. Да, тут кто на атаке поменяется и потом есть возможность зажать. Но такие же моменты были и в конце периода, когда нас зажимали, и уже мне приходилось менять игроков оборонительного плана, чтобы подкопаться. Сейчас такие вторые периоды, что все меняются на атаке и держат шайбы, играют до момента, пытаются забить на уставшем сопернике.

Ткачев покинул лед на носилках //

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