«Стал замечать, что попадаю в мемы». Воробьев - об эмоциональном поведении в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о том, какие эмоции испытал на тренерской скамейке во время матчей.

«Эту идею подала сама команда. Обычно все переживаешь внутри, а в начале этого сезона было несколько матчей, когда мы уступали в счете. Я начал заводить ребят на лавке, и команда среагировала.

Были другие года и команды, когда ты включал эмоции, а команда начинала больше бояться играть, сделать ошибку или лишний шаг. В этом году такая команда подобралась, что она, наоборот, больше заводилась. Это и дало такого меня в этом сезоне.

Главное – результат, на себя я не обращал внимания. Уже когда три четверти сезона прошло, об этом начали говорить, тогда я стал замечать, что попадаю в мемы», — цитирует Воробьева «Чемпионат».

6 мая «Металлург» объявил о продлении контракта с Ильей Воробьевым. Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2023/24.