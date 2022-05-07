Стала известна зарплата новичка «Ак Барса» Хафизуллина

На этой неделе «Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего контракта с защитником Динаром Хафизуллиным.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока в сезоне-2022/23 составит 30 миллионов рублей в год. В сезоне-2023/24 33-летний россиянин получит 50 миллионов рублей.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате КХЛ защитник набрал 7 (2+5) очков в 34 матчах. В плей-офф у игрока 5 (1+4) очков в 11 встречах.