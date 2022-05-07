«Металлург» продлил контракт со словенским тренером вратарей

Тренер вратарей Клемен Мохорич продолжит работу в «Металлурге». Новый контракт между клубом и словенским специалистом рассчитан на два года и будет действовать до конца сезона-2023/24, сообщает сайт клуба.

Тренерскую карьеру специалист начал в сезоне 2011/12 в «Есенице». В середине февраля 2012 года он перешел в «Медвешчак», который в сезоне 2013/14 стал принимать участие в играх Континентальной хоккейной лиги. В 2016 году Клемен Мохорич работал в «Слован», в 2017 в «Адмирал», с 2018 года был тренером вратарей нижегородского «Торпедо». В «Металлурге» словенский тренер работает с мая 2020 года.

В 2015 году привлекался в штаб национальной сборной Хорватии. В сезонах 2018/19 и 2019/20 входил в тренерский состав сборной команды Словении.