Илья Воробьев: «Не помню, что такое регулярка. Забыл давно»
10:13
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился ожиданиями перед серией полуфинала Восточной конференции против «Авангарда».
— Будет очень интересная серия, две хорошие команды. Настраиваемся на долгую серию, будет классный хоккей. Вспоминаю одну серию, где я еще играл за «Металлург».
— Авангард был единственной командой, с которой у «Металлурга» отрицательный баланс в регулярном чемпионате. Это имеет значение?
— Даже не помню, что такое регулярка. Забыл давно.
Первый матч серии состоится завтра, 18 марта, в Балашихе. Начало игры — в 19:30 (время московское).
(Артур Хайруллин)
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