Илья Воробьев: «Не помню, что такое регулярка. Забыл давно»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился ожиданиями перед серией полуфинала Восточной конференции против «Авангарда».

— Будет очень интересная серия, две хорошие команды. Настраиваемся на долгую серию, будет классный хоккей. Вспоминаю одну серию, где я еще играл за «Металлург».

— Авангард был единственной командой, с которой у «Металлурга» отрицательный баланс в регулярном чемпионате. Это имеет значение?

— Даже не помню, что такое регулярка. Забыл давно.

Первый матч серии состоится завтра, 18 марта, в Балашихе. Начало игры — в 19:30 (время московское).

(Артур Хайруллин)