Новым генеральным менеджером рижского «Динамо» назначен Эдгарс Бунцис
20:03
Латвийский специалист Эдгарс Бунцис, ранее не работавший в хоккейной сфере в качестве функционера, назначен новым генеральным менеджером рижского «Динамо».
До этого несколько сезоном подряд эту должность совмещали главные тренеры команды — Гиртс Аникпанс и Петерис Скудра.
По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции.
(Алексей Шевченко)
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