Новым генеральным менеджером рижского «Динамо» назначен Эдгарс Бунцис

Латвийский специалист Эдгарс Бунцис, ранее не работавший в хоккейной сфере в качестве функционера, назначен новым генеральным менеджером рижского «Динамо».

До этого несколько сезоном подряд эту должность совмещали главные тренеры команды — Гиртс Аникпанс и Петерис Скудра.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции.

(Алексей Шевченко)