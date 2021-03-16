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Новым генеральным менеджером рижского «Динамо» назначен Эдгарс Бунцис

20:03
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Латвийский специалист Эдгарс Бунцис, ранее не работавший в хоккейной сфере в качестве функционера, назначен новым генеральным менеджером рижского «Динамо».

До этого несколько сезоном подряд эту должность совмещали главные тренеры команды — Гиртс Аникпанс и Петерис Скудра.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции.

(Алексей Шевченко)

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