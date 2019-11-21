Илья Воробьев: «Надо возвращать удачу через работу»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:5), в котором владивостокцы четырежды отыгрывались по ходу встречи.

— Хорошая игра и наша, и соперника, — приводит слова Воробьева официальный сайт КХЛ. — Упрекнуть ребят не в чем. Где-то удача отвернулась от нас. Надо ее возвращать через работу.

«Адмирал» набрал 34 очка и занимает пятое место на Востоке. «Металлург» на шестом месте — 33 очка.

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