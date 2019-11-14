Илья Воробьев: «Когда принял «Магнитку» у нее не было «физики»

Тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» рассказал, с чего начал работу в клубе. Специалист возглавил команду по ходу сезона, сменив Йозефа Яндача.

— С чего начали свою работу после прихода в «Магнитку», ведь у вас сначала мало что получалось?

— Сложно было от чего-то сразу оттолкнуться. Во-первых, у команды отсутствовала «физика». Во-вторых, оказалось много травмированных. В один момент вообще 14 человек! Очевидно, что была допущена ошибка во время предсезонки. У нас в заявке только 22 взрослых человека — это четыре звена. Стали подтягивать молодых ребят. Когда дом построен без прочного фундамента, то где-то постоянно начинает протекать. Надеюсь, у нас со временем все наладится. Но в определенный момент команде просто не хватало физических кондиций на три периода. (Михаил Зислис)

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