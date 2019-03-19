Илья Воробьев: "Больше успокаивали ребят на лавке"

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги четвертого матча полуфинала "Запада" против "Локомотив" (3:1). Счет в серии - 3-1 в пользу армейцев.
- Как и все матчи, очень хорошая, компактная, жесткая игра, - отметил Воробьев.
- Стоит ли ждать появления Барабанова, Прохоркина, Кузьменко?
- Приедем домой, посмотрим.
- За счет чего удалось сделать игру более рассудительной?
- Больше успокаивали ребят на лавке. (Игорь Еронко)
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