Илья Воробьев: "Больше успокаивали ребят на лавке"

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги четвертого матча полуфинала "Запада" против "Локомотив" (3:1). Счет в серии - 3-1 в пользу армейцев.

- Как и все матчи, очень хорошая, компактная, жесткая игра, - отметил Воробьев.

- Стоит ли ждать появления Барабанова, Прохоркина, Кузьменко?

- Приедем домой, посмотрим.

- За счет чего удалось сделать игру более рассудительной?

- Больше успокаивали ребят на лавке. (Игорь Еронко)

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