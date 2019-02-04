Илья Воробьев: "Авангард" больше отдыхал"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от "Авангарда" (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

– "Авангард" больше отдыхал. Мы не воспользовались пятиминутным большинством в первом периоде, это и повлияло на результат, – сказал Воробьев.

– Что с Бывальцевым и Хафизуллиным?

– Бывальцев лишился нескольких зубов, а по его состоянию – я не доктор. У Хафизуллина подозрение на что-то, дальше врачи разберутся.

– У вас много защитников травмировано. Есть ли шанс, что кто-то вернется после перерыва?

– Надеемся, что скоро кто-то поправится.

– Почему вернули капитанскую нашивку Дацюку?

– Это наши внутренние дела. (Алексей Шевченко)