Ковальчук обратился к болельщикам «Спартака» после поражения от «Ак Барса»
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук обратился к болельщикам после матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б).
«Хочу сказать огромное спасибо болельщикам за сегодняшний перформанс, поддержку, слова перед игрой. Для нас это очень важно. Очень важно слышать, что вы не равнодушны. Вам не все равно, вы с командой в любой момент», — сказал Ковальчук в видеоролике в Telegram-канале «Спартака».
40-летний хоккеист также пообещал, что команда сделает все возможное, чтобы как можно скорее начать радовать болельщиков.
В матче с «Ак Барсом» Ковальчук забросил одну шайбу. Победу казанцам в серии буллитов принес гол Вадима Шипачева.
«Спартак» после 54 матчей занимает четвертое место на «Западе», набрав 69 баллов. В последних пяти играх у красно-белых одна победа и четыре поражения.
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