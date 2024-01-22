Самойлов, Мелош, Карпов и Кирьянов признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков 19-й недели сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте лиги.

Александр Самойлов из «Северстали» впервые в карьере был признан лучшим вратарем. За прошедшую неделю он дважды оставил ворота нетронутыми. Всего по его воротам было нанесено 90 бросков, из которых он отразил 96,67%.

Лучшим защитником признан Николас Мелош представляющий «Салават Юлаев», который набрал 3 (2+1) очка.

Нападающий «Металлурга» Максим Карпов во второй раз в карьере стал лучшим форвардом. За прошедшую игровую неделю он набрал 5 (2+3) очка.

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Никита Кирьянов из «Локомотива», набравший 2 (1+1) очка.