Нападающий минского «Динамо» Илья Казьянин поделился мнением о КХЛ. На его счету 1 бросок и 1 гол в лиге.

— Мне кажется, всем абсолютно понятно, что КХЛ — это вторая по силе лига в мире, — цитирует форварда официальный сайт клуба. — Выступление в ней способствует развитию. Уровень мастерства игроков здесь очень высокий. В КХЛ не бывает легких соперников и проходных матчей. Но, конечно, сам по себе переход в клуб лиги — не пик карьеры. Как и любой спортсмен, хочу добиться большего. Надеюсь, в «Динамо» получится сделать шаг вперед.

— В некоторых СМИ идет дискуссия на счет того, нужен ли Белоруссии клуб в КХЛ. Что думаете?

— Безусловно нужен. Это даже не обсуждается. «Динамо» — это возможность для всех белорусских хоккеистов играть на высоком уровне, шанс добиться чего-то большего. В такой лиге можно прогрессировать, показать себя, быть замеченным. Попадая в «Динамо», любой белорусский игрок получает шанс развиваться на очень высоком уровне.