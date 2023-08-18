ИИХФ получила апелляцию от ФХР на решение по делу вратаря Федотова

Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал «СЭ» о получении апелляции от ФХР на решение Международной федерации хоккея по делу вратаря Ивана Федотова.

14 августа на ЦСКА был наложен запрет на международные трансферы в связи с подписанием контракта с Федотовым. Вратарь дисквалифицирован ИИХФ на 4 месяца в связи с нарушением контракта с «Филадельфией». Ему было предоставлено две недели, чтобы вернуться в расположение команды НХЛ или добиться увольнения из ЦСКА, но он не выполнил ни одного из условий в указанный период.

«Апелляция должна исходить от Федерации хоккея России. Сегодня мы получили обращение», — сказал Тардиф «СЭ».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.