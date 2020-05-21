Игроки КХЛ хотели бы провести матч в Лондоне

КХЛ предложила хоккеистам на условиях анонимности назвать город, в котором они хотели бы провести матч. Были упомянуты Мельбурн, Сингапур, Пунта-Кана, Армения.

Седьмое место разделили сразу четыре города — Нью-Йорк, Калининград, Краснодар и Красноярск (по 1,5%). На шестом месте расположился Стокгольм (1,9%), где игроки сборных часто играют на этапах Евротура.

Возглавил топ-5 Лондон — 7,3% голосов. Остальные места в порядке убывания заняли: Дубай, Париж, Милан и Ташкент.

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